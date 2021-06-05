Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner'in rotası belli oldu! Yeni imajıyla kendine hayran bırakan oyuncu bakın nereye taşınıyor
Kuzey Yıldız'ı ile parlayan Aslıhan Güner'in rotası belli oldu! Yeni imajıyla kendine hayran bırakan oyuncu bakın nereye taşınıyor… Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta can verdiği Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Aslıhan Güner, dizinin final yapmasının ardından kızıl saçlarına veda etmişti. İki yıl boyuncu kızıl saçlarıyla televizyon izleyicileriyle buluşan Güner'in yeni projesi için imaj değiştirdiği öğrenilmişti. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü oyuncu, yeni projesi hakkında ilk kez konuştu. Güner, "Yine İstanbul'dan uzakta olacak çekimlerimiz" diyerek yeni rotasını açıkladı. İşte detaylar…
05.06.2021 19:25
- Son Güncelleme: 05.06.2021 19:25
Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nedeniyle iki yıl boyunca Ordu'da yaşayan Aslıhan Güner, geçtiğimiz haftalarda yapılan finalin ardından İstanbul'a döndü.
İstanbul'a döner dönmez kızıl saçlarına veda eden Güner'in, yeni projesi için imaj değiştirdiği öğrenilmişti. Koyu saçlarıyla beğeni toplayan güzel oyuncu, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı.
Yakın arkadaşı Nilay Cafer ile objektiflere takılan Güner, yeni projesi hakkında konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, yeni sezonda sevenleriyle farklı bir projede buluşacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Yine İstanbul'dan uzakta olacak çekimlerimiz. Bu kez bambaşka bir karakterle yeni sezonda ekranlarda olacağız. Bir aylık kısa bir tatil programım var. Daha önce çekimler için Ordu'da olduğumuz için dostlarımdan ve aileden uzak kalma durumunda kalmıştım.
'KARS'A GİDECEĞİZ'
Bu kez de Kars'a gideceğiz. Onun için bu tatil sürecini sevenlerime, aileme ve dostlarıma ayırıp bol bol hasret gideriyoruz"