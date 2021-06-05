Kuzey Yıldızı ile parlayan Aslıhan Güner'in rotası belli oldu! Yeni imajıyla kendine hayran bırakan oyuncu bakın nereye taşınıyor

"Yine İstanbul'dan uzakta olacak çekimlerimiz. Bu kez bambaşka bir karakterle yeni sezonda ekranlarda olacağız. Bir aylık kısa bir tatil programım var. Daha önce çekimler için Ordu'da olduğumuz için dostlarımdan ve aileden uzak kalma durumunda kalmıştım.