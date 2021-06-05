Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya ‘Utanıyorum’ diyerek isyan etti! Kerimcan Durmaz’ın cevabı tepki çekti

"NE SARHOŞU YA ÇOK AYIP"

Kısa bir süre sonra paylaşımını silen Erkan Petekkaya, "Sarhoşsun galiba" yorumunu yapanlara da şöyle karşılık verdi: "Sarhoş yazıyorlar. Yahu yuh. Ayıp çok ayıp. Ne sarhoşu. Çok ayıp. İzlediğinizi bir sarhoş mu yaptı? Yuh ayıp çok ayıp. Bence sizin kafanız allak bullak"