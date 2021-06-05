Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya ‘Utanıyorum’ diyerek isyan etti! Kerimcan Durmaz’ın cevabı tepki çekti
Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya 'Utanıyorum' diyerek isyan etti! Kerimcan Durmaz'ın cevabı olay oldu. Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine can veren Erkan Petekkaya, dün akşam TV8'de yayınlanan müzik töreninde Kerimcan'a ödül verilmesine tepki gösterdi. Oyuncu, "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan" diyerek Acun Ilıcalı'yı eleştirdiği paylaşımını kısa sürede sildi. Çok konuşulan paylaşımın ardından Kerimcan Durmaz'dan Erkan Petekkaya'ya cevap geldi. Sosyal medya kullanıcıları ise açıklamanın ardından uçakta çekilen skandal videoya işaret ederek Durmaz'a tepki gösterdi. İşte detaylar…
"SENİN KANALINDA OLDUĞUM İÇİN UTANIYORUM"
Erkan Petekkaya, söz konusu paylaşımında "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullandı.
KERİMCAN'IN CEVABI OLAY OLDU
Kerimcan Durmaz ise Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir kasıt içermemesine rağmen herkesten özür dilediğim, onun akabinde Türk yargısı tarafından yargılaması yapılıp hüküm verilen bir konu üzerinden, aradan yıllar geçmesine rağmen halen birtakım çevrelerce prim yapılmaya çalışılmasını üzülerek izliyorum.