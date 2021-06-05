Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın yaşını duyanlar inanamadı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki o gerçek şaşırttı meğer…

Bilal Yiğit Koçak'ın dizide Asiye karakteriyle ikizini canlandıran Su Burcu Yazgı Çoşkun ile arasındaki yaş farkını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Bilal Yiğit Koçak olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlülerin yaşları…