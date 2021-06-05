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Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın yaşını duyanlar inanamadı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki o gerçek şaşırttı meğer…

Kardeşlerim'in yakışıklı Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın yaşını duyanlar inanamadı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Ömer karakterini canlandıran Bilal Yiğit Koçak, başarılı oyunculuk performansıyla beğeni topluyor. Özel hayatıyla da dikkat çeken yakışıklı oyuncunun, dizide Asiye karakteriyle ikizini canlandıran Su Burcu Yazgı Çoşkun ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Bilal Yiğit Koçak'ın yaşını duyanlar şaştı kaldı. Bakın Bilal Yiğit Koçak kaç yaşındaymış…

05.06.2021 20:57 - Son Güncelleme: 05.06.2021 20:57
Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın yaşını duyanlar inanamadı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki o gerçek şaşırttı meğer…

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Ömer karakterini canlandıran Bilal Yiğit Koçak, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın yaşını duyanlar inanamadı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki o gerçek şaşırttı meğer…

Hayranları, Bilal Yiğit Koçak'ın özel hayatını merak edip araştırıyor. İnternet kullanıcıları, özellikler "Bilal Yiğit Koçak kaç yaşında" sorusunun cevabını aratıyor.

Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın yaşını duyanlar inanamadı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki o gerçek şaşırttı meğer…

Bilal Yiğit Koçak'ın dizide Asiye karakteriyle ikizini canlandıran Su Burcu Yazgı Çoşkun ile arasındaki yaş farkını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte başta Bilal Yiğit Koçak olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlülerin yaşları…

Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın yaşını duyanlar inanamadı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki o gerçek şaşırttı meğer…

Akın Akınözü - 22 Eylül 1990

Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın yaşını duyanlar inanamadı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki o gerçek şaşırttı meğer…

Ebru Şahin - 18 Mayıs 1994