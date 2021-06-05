Kardeşlerim’in Ömer’i Bilal Yiğit Koçak’ın yaşını duyanlar inanamadı! Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki o gerçek şaşırttı meğer…
Kardeşlerim'in yakışıklı Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın yaşını duyanlar inanamadı! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Ömer karakterini canlandıran Bilal Yiğit Koçak, başarılı oyunculuk performansıyla beğeni topluyor. Özel hayatıyla da dikkat çeken yakışıklı oyuncunun, dizide Asiye karakteriyle ikizini canlandıran Su Burcu Yazgı Çoşkun ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Bilal Yiğit Koçak'ın yaşını duyanlar şaştı kaldı. Bakın Bilal Yiğit Koçak kaç yaşındaymış…
05.06.2021 20:57
- Son Güncelleme: 05.06.2021 20:57