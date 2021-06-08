Şeyma Subaşı fenomen olup Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den yüzüğü kaptı! Ancak milyarder işadamı...
Şeyma Subaşı kendini Instagram fenomeni olarak tanıttı! Lüks yaşantısıyla akıllarda soru işareti bıraktı! Son olarak Mısırlı aşkıyla nispet yaptı! Ancak milyarder işadamı olarak anlattığı sevgilisinin dolandırıcı olduğu anlaşıldı. Mısırlı damadın ailesinin "En zenginler listesinde olduğu belirtildi! Ancak bu bilgi gerçek değildi. Alsaloussi'nin babasının Dubai'de petrol şirketinde çalıştığı öğrenildi.
08.06.2021 06:59
- Son Güncelleme: 08.06.2021 06:59