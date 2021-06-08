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Şeyma Subaşı fenomen olup Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den yüzüğü kaptı! Ancak milyarder işadamı...

Şeyma Subaşı kendini Instagram fenomeni olarak tanıttı! Lüks yaşantısıyla akıllarda soru işareti bıraktı! Son olarak Mısırlı aşkıyla nispet yaptı! Ancak milyarder işadamı olarak anlattığı sevgilisinin dolandırıcı olduğu anlaşıldı. Mısırlı damadın ailesinin "En zenginler listesinde olduğu belirtildi! Ancak bu bilgi gerçek değildi. Alsaloussi'nin babasının Dubai'de petrol şirketinde çalıştığı öğrenildi.

08.06.2021 06:59 - Son Güncelleme: 08.06.2021 06:59
Şeyma Subaşı fenomen olup Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den yüzüğü kaptı! Ancak milyarder işadamı...

Şeyma Subaşı, elinden telefonu düşürmedi! "Sosyal medya fenomeniyim" deyip fotoğraflar servis etti! Lüks yaşantısıyla dikkat çekti! Herkes "İşi yok gücü yok. Nereden bu değirmenin suyu" dedi!

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Şeyma Subaşı fenomen olup Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den yüzüğü kaptı! Ancak milyarder işadamı...

Vatandaş Şeyma'nın sırrını merak ederken Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlenmeye karar verdi! Parmağına 1 milyon dolarlık yüzüğü takıp arz-ı endam etti!

Şeyma Subaşı fenomen olup Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den yüzüğü kaptı! Ancak milyarder işadamı...

Sevgilisinin kendisi için yolcu uçağı tuttuğunu ilan etti! Ancak Mısırlı damadın sanıldığı gibi zengin olmadığı belirtildi. Spiegelsohmer isimli haber sitesine göre Mısırlı damadın doğumdaki adı Mohamed Essam El Saloussy'di.

Şeyma Subaşı fenomen olup Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den yüzüğü kaptı! Ancak milyarder işadamı...

Mohammed Alsaloussi, 2005 yılında Kanada vatandaşı olmak için başvurdu. Ancak gerçeğe aykırı beyanlar verince başvurusu reddedildi.

Şeyma Subaşı fenomen olup Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den yüzüğü kaptı! Ancak milyarder işadamı...

Mısırlı sevgili, 2017 yılında adını Mohammed Alsaloussi olarak değiştirdi. California'da uyuşturucu madde kullanmak ve halka açık yerde taşkınlık çıkarmak suçundan hapse girdi.