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Çukur’un Selim Koçavalı’sı Öner Erkan hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Son haliyle dikkat çeken Öner Erkan meğer…

Çukur'un Selim Koçavalı'sı Öner Erkan hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı ve 4 sezon izleyiciyle buluşan Çukur dizisi final yaptı. Final bölümüne ise dizide Selim Koçovalı'yı canlandıran Öner Erkan'ın son hali damga vurdu. Selim Koçavalı karakterinin saçları ve taktığı şapka "Öner Erkan hasta mı?" sorusunu akıllara getirdi. Yeni bir proje için imaj değiştirdiği öğrenilen Öner Erkan, kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine hayranları, oyuncunun özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Öner Erkan'ın yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte detaylar…

08.06.2021 01:37 - Son Güncelleme: 08.06.2021 01:37
Çukur’un Selim Koçavalı’sı Öner Erkan hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Son haliyle dikkat çeken Öner Erkan meğer…

Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Kolçak Köstendil, Perihan Savaş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı ve 4 sezon izleyiciyle buluşan Çukur dizisi final yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çukur’un Selim Koçavalı’sı Öner Erkan hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Son haliyle dikkat çeken Öner Erkan meğer…

Final bölümüne ise dizide Selim Koçovalı'yı canlandıran Öner Erkan'ın son hali damga vurdu. Selim Koçavalı karakterinin saçları ve taktığı şapka "Öner Erkan hasta mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Çukur’un Selim Koçavalı’sı Öner Erkan hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Son haliyle dikkat çeken Öner Erkan meğer…

Ancak gerçek kısa bir süre içinde ortaya çıktı. Öner Erkan'ın yeni bir proje için imaj değiştirdiği öğrenildi. Son haliyle gündeme gelen ünlü oyuncunun özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Çukur’un Selim Koçavalı’sı Öner Erkan hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Son haliyle dikkat çeken Öner Erkan meğer…

İnternet kullanıcıları özellikle "Öner Erkan kaç yaşında?" sorusunun cevabını arattı. Oyuncunun yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte başta Öner Erkan olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Çukur’un Selim Koçavalı’sı Öner Erkan hakkındaki o gerçek ortaya çıktı! Son haliyle dikkat çeken Öner Erkan meğer…

Burak Özçivit - 24 Aralık 1984