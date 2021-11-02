Kuzey Güney'in Handan annesine büyük vefasızlık! Sayısız dizi filmde oynayan Semra Dinçer'in cenazesine bir avuç insan geldi
Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Handan anne karakteriyle hafızalara kazınan Semra Dinçer'den gelen haberi Haluk Levent duyurmuştu. 56 yaşındaki usta oyuncu kanserle mücadelesini kaybetmişti. 56 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanırken; sanat dünyasından katılımın olmaması dikkat çekti. İşte haberin detayları...
Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer, dün; iki yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Oyuncunun vefatını Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
HALUK LEVENT DUYURDU
Şarkıcı, "Akciğer kanseriydi. İki yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından iki kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı, acı haberi duyurduktan sonra bir açıklama daha yaptı: 1) Semra abla birilerine kırgındı (yazamam). Bana bizzat 'Ben hayatta iken ismim yazılmasın bana bir şey olursa lütfen Ahbapların bana destek olduğunu açıkla' demişti.2) Saat 12.24 te vefat etti. Saat 13.00 gibi tüm ailesi öğrendi. Bir saat sonrasında ise tweet attım.
"ROLÜNÜN HAKKINI ŞAHANE VERMİŞTİ"
Semra Dinçer'in 'handan Tekinoğlu' karakterine hayat verdiği 'Kuzey Güney' dizisinin senaristi Ece Yörenç, üzüntüsünü Instagram hesabı üzerinden dile getirdi:
"Ece'nin bugüne kadar yazdığı her kadın karakterini ayrı sevip, hepsine ayrı gıcık oldum. Hayriye Hanım gibi mesela. Handan Hanım'a da dayanamıyordum. Aynı bölüm içinde hem çok üzülüp, kıyamayıp hem de çok sinirleniyordum. Çocuklarını ayrı ayrı kayırıp, ayrı ayrı severken - merdivenlerde kapılarda sessizce dururken sinirlerimi tel tel ediyordu. Rolünün hakkını şahane vermişti! Allah rahmet eylesin, gittiği yerde çok sevilsin"