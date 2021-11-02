Deniz Seki'nin son halini görenin ağzı açık kaldı! Yüzünün gözünün hali olur gibi değil! Zayıflayan ve estetik yaptıran Deniz Seki...
Deniz Seki'nin son halini görmeye hazır mısınız? Bir dönem sıkı bir diyete giren, fazlalıklarından kurtulan ardından minik estetik müdahlelerle güzelliğine güzelliğine katan Deniz Seki'nin son halini görenler 'Deniz'e ne olmuş böyle!' demeden edemiyor. Yüzü gözü şiş içinde olan Deniz Seki'nin estetik yaptırıp yaptırmadığı kafaları karıştırırken, Seki'den açıklama geldi. İşte Deniz Seki'nin son hali.
02.11.2021 15:04
- Son Güncelleme: 02.11.2021 15:04
Antalya'da verdiği konser sonrası röportaj veren Deniz Seki'nin yüzündeki değişim dikkat çekmişti. Verdiği kilolarla bir dönem çok konuşulan ancak şimdilerde yüzünde şişlikle gündem olan Deniz Seki, canlı yayında yüzündeki şişliğin sebebini açıkladı.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki önceki akşam Antalya'da verdiği konserindeki sahne tarzıyla sosyal medyayı bir kez daha salladı.
İŞTE DENİZ SEKİ'NİN SON HALİ
Dekolteli bir kıyafet tercih eden Deniz Seki, konserinden fotoğrafları da Instagram hesabından paylaştı.