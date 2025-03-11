Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan ve 'Kutu Bebek' olarak hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de sergilediği performansla da büyük beğeni topladı.
Dizide Ebru Şahin'in canlandırdığı Reyyan karakterinin kardeşi Gül rolüyle izleyici karşısına çıkan Demirbilek, yıllar sonra son haliyle gündem oldu.
Sosyal medya hesabında yeni pozlar yayınlayan Demirbilek, son haliyle ağızları açık bıraktı.
Koca kız olan Demirbilek, oyuncu Afra Saraçoğlu'na benzetilirken sosyal medya kullanıcıları "Ne ara bu kadar büyüdün" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.
Öte yandan Demirbilek'in pembe ceketi ve güneş gözlükleriyle verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.