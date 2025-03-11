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Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Çocuktan Al Haberi ile ilk kez televizyona çıkan ve Kutu Bebek olarak hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek daha sonra Hercai dizisinde yer aldı ve küçük yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Dizide Ebru Şahin'in canlandırdığı Reyyan karakterinin kardeşi Gül rolüyle izleyici karşısına çıkan Demirbilek, yıllar sonra son haliyle gündem oldu. Sosyal medya hesabında yeni pozlar yayınlayan Demirbilek, son haliyle ağızları açık bıraktı. Koca kız olan Demirbilek, oyuncu Afra Saraçoğlu'na benzetilirken sosyal medya kullanıcıları "Ne ara bu kadar büyüdün" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 11:51 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 11:51
Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan ve 'Kutu Bebek' olarak hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de sergilediği performansla da büyük beğeni topladı.

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Dizide Ebru Şahin'in canlandırdığı Reyyan karakterinin kardeşi Gül rolüyle izleyici karşısına çıkan Demirbilek, yıllar sonra son haliyle gündem oldu.

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Sosyal medya hesabında yeni pozlar yayınlayan Demirbilek, son haliyle ağızları açık bıraktı.

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Koca kız olan Demirbilek, oyuncu Afra Saraçoğlu'na benzetilirken sosyal medya kullanıcıları "Ne ara bu kadar büyüdün" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Öte yandan Demirbilek'in pembe ceketi ve güneş gözlükleriyle verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

İşte Ebrar Demirbilek başta olmak üzere çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Cansu Demirci

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Gizem Güven

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Efe Koçyiğit

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Nisan Aktaş

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Belemir Temizsoy

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Dilara Kurtulmuş

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Asena Keskinci

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Ecem Kanun

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

EBRAR DEMİRBİLEK

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

EBRAR DEMİRBİLEK

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

EBRAR DEMİRBİLEK

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

EBRAR DEMİRBİLEK

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

EBRAR DEMİRBİLEK

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Alp Eren Khamis

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Gökçe Bilgebay

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Birsu Demir

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Elif Ceren Balıkçı

Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Hazal Şenel