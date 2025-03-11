Kutu Bebek Ebrar Demirbilek’ten yeni pozlar! Son hali Afra Saraçoğlu’na benzetildi: Ne ara bu kadar büyüdün!

Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan ve 'Kutu Bebek' olarak hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek , ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de sergilediği performansla da büyük beğeni topladı.

Koca kız olan Demirbilek, oyuncu Afra Saraçoğlu'na benzetilirken sosyal medya kullanıcıları "Ne ara bu kadar büyüdün" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.