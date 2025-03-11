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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit “Babasının oğlu” deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, başarılı kariyerinin yanı sıra Fahriye Evcen ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirdi. Çocuklarıyla birlikte Antalya'ya giden ünlü çift, son olarak golf oynadıkları ait karelerle gündem oldu. Burak Özçivit, minik oğlu Kerem ile golf oynadığı anlara ait fotoğrafları "Babasının oğlu" notuyla paylaştı. Özçivit için" Babalık çok yakışıyor" yorumu yapılırken minik Kerem ilgi odağı oldu.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 09:15
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve iki evladı oldu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, son olarak ailece çıktığı Antalya tatiliyle gündem oldu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Eşi ve çocuklarıyla Antalya'ya giden Burak Özçivit, oğlu Kerem ile golf oynadığı anlara ait kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Özçivit için "Babalık çok yakışıyor" yorumu yapılırken minik Kerem ilgi odağı oldu. Öte yandan Kerem Özçivit2in babasına olan benzerliği bir kez daha dikkat çekti.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

İşte Burak Özçivit'in oğluyla yaptığı eğlenceli paylaşım başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

BURAK ÖZÇİVİT VE OĞLU KEREM ÖZÇİVİT

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

BURAK ÖZÇİVİT VE OĞLU KEREM ÖZÇİVİT

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

BURAK ÖZÇİVİT VE OĞLU KEREM ÖZÇİVİT

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Mesut Özil ve kızları

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Berkay Şahin ve kızları

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Doğa Rutkay ve ikizleri

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Özcan Deniz ve oğlu

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Bengü ve çocukları

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Tolgahan Sayışman ve çocukları

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Sinem Kobal ve kızları

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Eser Yenenler ve oğulları

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Bülent Şakrak ve oğlu

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Cansu Tosun ve oğlu

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Hazal Kaya ve çocukları

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

İdo Tatlıses ve ikizleri

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit Babasının oğlu deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Alişan ve çocukları