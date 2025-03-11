Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit “Babasının oğlu” deyip paylaştı! Kerem Özçivit ilgi odağı oldu

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve iki evladı oldu.

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, son olarak ailece çıktığı Antalya tatiliyle gündem oldu.

Eşi ve çocuklarıyla Antalya'ya giden Burak Özçivit, oğlu Kerem ile golf oynadığı anlara ait kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Özçivit için "Babalık çok yakışıyor" yorumu yapılırken minik Kerem ilgi odağı oldu. Öte yandan Kerem Özçivit2in babasına olan benzerliği bir kez daha dikkat çekti.