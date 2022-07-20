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Haberler Magazin Kutsi’nin eşinden şoke eden şiddet itirafı: “Gerçek hayatta daha iyi oyuncu” Rol arkadaşının annesi ile sessiz sedasız evlenmişti...

Kutsi’nin eşinden şoke eden şiddet itirafı: “Gerçek hayatta daha iyi oyuncu” Rol arkadaşının annesi ile sessiz sedasız evlenmişti...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan ayrıldıktan sonra başrolünü oynadığı "Benim Adım Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Merak konusu olan bu evlilik cephesinde şok bir gelişme yaşandı. Kutsi'nin eşi sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayarak şiddete uğradığını öne sürdü. Söz konusu açıklamada "Bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu" sözleri dikkat çekti. İşte şoke eden o itiraf...

20.07.2022 20:06 - Son Güncelleme: 20.07.2022 20:06
Kutsi’nin eşinden şoke eden şiddet itirafı: “Gerçek hayatta daha iyi oyuncu” Rol arkadaşının annesi ile sessiz sedasız evlenmişti...

Şarkıcılıkla başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Kutsi, 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 2008 tarihinde evlendi. 2009 yılında kızı Ceylin Ada'yı kucağına alan Kutsi, 2015'te eşinden boşandı.

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Kutsi’nin eşinden şoke eden şiddet itirafı: “Gerçek hayatta daha iyi oyuncu” Rol arkadaşının annesi ile sessiz sedasız evlenmişti...

Ünlü oyuncu, daha sonra 7 yıl Feyza Çapa ile aşk yaşadı ve magazin gündeminde sık sık yer aldı.

Kutsi’nin eşinden şoke eden şiddet itirafı: “Gerçek hayatta daha iyi oyuncu” Rol arkadaşının annesi ile sessiz sedasız evlenmişti...

Feyza Çapa'dan da ayrılan ünlü oyuncu, başrolünü oynadığı "Benim Adım Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Kutsi’nin eşinden şoke eden şiddet itirafı: “Gerçek hayatta daha iyi oyuncu” Rol arkadaşının annesi ile sessiz sedasız evlenmişti...

4 aylık ilişkisini evlilikle taçlandıran Kutsi'nin eşinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Merak konusu olan bu evlilik cephesinde şok bir gelişme yaşandı.

Kutsi’nin eşinden şoke eden şiddet itirafı: “Gerçek hayatta daha iyi oyuncu” Rol arkadaşının annesi ile sessiz sedasız evlenmişti...

Kutsi'nin eşi sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayarak şiddete uğradığını öne sürdü. Söz konusu açıklamada "Bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu" sözleri dikkat çekti.

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