Kutsi’nin eşinden şoke eden şiddet itirafı: “Gerçek hayatta daha iyi oyuncu” Rol arkadaşının annesi ile sessiz sedasız evlenmişti...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan ayrıldıktan sonra başrolünü oynadığı "Benim Adım Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Merak konusu olan bu evlilik cephesinde şok bir gelişme yaşandı. Kutsi'nin eşi sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayarak şiddete uğradığını öne sürdü. Söz konusu açıklamada "Bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu" sözleri dikkat çekti. İşte şoke eden o itiraf...
20.07.2022 20:06 - Son Güncelleme: 20.07.2022 20:06
4 aylık ilişkisini evlilikle taçlandıran Kutsi'nin eşinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Merak konusu olan bu evlilik cephesinde şok bir gelişme yaşandı.
Kutsi'nin eşi sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayarak şiddete uğradığını öne sürdü. Söz konusu açıklamada "Bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu" sözleri dikkat çekti.