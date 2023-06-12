Kutlamalara doymadı son kıyafeti göz kamaştırdı! Fahriye Evcen’den büyük oğlu Karan Özçivit’e aşk dolu sözler! 2 çocuktan sonra...

Fahriye Evcen kutlamalara doymadı. Hem oyunculuğu hem de özel hayat ile gündemden düşmeyen Evcen geçtiğimiz günlerde 37 yaşına girdi. Sosyal medyayı pozlarıyla sallayan iki çocuk annesi doğumdan kısa bir süre sonra eski fit haline kavuştu. Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu evliliği devam eden Evcen kendi doğum gününden sonra bu kez de büyük oğlu Karan ile arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan güzel oyuncuya beğeni yağdı. İşte o paylaşımlar ve 2 çocuk annesinin göz kamaştıran kombini..