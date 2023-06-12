Mehmet Aslantuğ’un yeni aşkı olduğu iddia edilen isim bomba! Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini bitirmişti! Boşanmanın ardından yeni sevgilisi...

Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu. Dava sürecini benim başlatmamın da daha seviyeli bir yaklaşım olacağına karar verdik.

Daha önce de paylaştığım üzere; zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, ailemizin durduğu yeri değiştirmeyecek!

Sevgiyle, sükunetle…