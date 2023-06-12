Duyan inanamadı! 33 yaşındaki Ecem Erkek memleketiyle şaşırttı! Şivesiyle hafızalara kazınan Ecem Erkek bakın aslen nereliymiş...

Oyuncu Ecem Erkek'in memleketi merak konusu oldu. Hakkında internet arama motorlarında araştırmalar yapılmaya başlandı. Güldür Güldür'den sonra Güzel Günler dizisinde rol almaya başlayan Erkek "Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?" filmiyle de takdir toplamıştı. Özel hayatına dair bilgiler de merak konusu olan Ecem Erkek'in bir dönem evli olduğu ve eşiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. 4 yıl evli kalan ünlü çift, 2020 yılında boşanma kararı aldı. Peki Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...