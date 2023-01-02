Vav TV İzle
Haberler Magazin Kuşum Aydın 2023'te kestirmeye kararlı: "Allah nasip ederse 2023'te yenileteceğim" Yaptırdığı estetik elinde patlayan Kuşum Aydın...

Kuşum Aydın 2023'te kestirmeye kararlı: "Allah nasip ederse 2023'te yenileteceğim" Yaptırdığı estetik elinde patlayan Kuşum Aydın...

Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın yaptığı 2023 açıklamasıve son haliyle ağızları bir karış açık bıraktı. Kilo alan ve estetikleriyle değişime uğrayan Kuşum Aydın, 2023 yılında da estetik konusunda pek duracağa benzemiyor. İşte Kuşum Aydın'ın son hali...

02.01.2023 16:55 - Son Güncelleme: 02.01.2023 16:55
Kuşum Aydın 2023’te kestirmeye kararlı: Allah nasip ederse 2023’te yenileteceğim Yaptırdığı estetik elinde patlayan Kuşum Aydın...

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular son haliyle herkesi şoke etti. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bir hayli değişen ve kilo alan Kuşum Aydın'ın son halini görenler şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuşum Aydın 2023’te kestirmeye kararlı: Allah nasip ederse 2023’te yenileteceğim Yaptırdığı estetik elinde patlayan Kuşum Aydın...

Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan ve Kuşum Aydın lakabıyla bilinen sanatçı, yeni yıla Kıbrıs'taki bir otelde sahne alarak girdi.

Kuşum Aydın 2023’te kestirmeye kararlı: Allah nasip ederse 2023’te yenileteceğim Yaptırdığı estetik elinde patlayan Kuşum Aydın...

Eski halinden eser kalmayan Kuşum Aydın, yeni yılda bir dizi sağlık operasyonu geçireceğini açıkladı.

Kuşum Aydın 2023’te kestirmeye kararlı: Allah nasip ederse 2023’te yenileteceğim Yaptırdığı estetik elinde patlayan Kuşum Aydın...

"2023'TE YENİLENECEĞİM"

Zamana yenildiğini söyleyen Aydın, "2023'te yenileneceğim. Allah nasip ederse mide küçültme ameliyatı olacağım." dedi.

Kuşum Aydın 2023’te kestirmeye kararlı: Allah nasip ederse 2023’te yenileteceğim Yaptırdığı estetik elinde patlayan Kuşum Aydın...

İŞTE SON HALİ

Her ne kadar beni estetikçilerin kapısında yatıyor sansalar da hiç öyle bir şey yok. Bir kere estetik oldum onda da başıma sorun geldi. Güzel bir estetik ameliyat olacağım. Artık yenilenme zamanı geldi.

SON DAKİKA