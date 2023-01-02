Kuşum Aydın 2023'te kestirmeye kararlı: "Allah nasip ederse 2023'te yenileteceğim" Yaptırdığı estetik elinde patlayan Kuşum Aydın...
Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirten Kuşum Aydın yaptığı 2023 açıklamasıve son haliyle ağızları bir karış açık bıraktı. Kilo alan ve estetikleriyle değişime uğrayan Kuşum Aydın, 2023 yılında da estetik konusunda pek duracağa benzemiyor. İşte Kuşum Aydın'ın son hali...
02.01.2023 16:55 - Son Güncelleme: 02.01.2023 16:55
Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan ve Kuşum Aydın lakabıyla bilinen sanatçı, yeni yıla Kıbrıs'taki bir otelde sahne alarak girdi.