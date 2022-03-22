Küs olduğu Ece Erken'in ayaklarının dibine sarılmıştı! Ece, Demet Akalın ile ilgili ilk kez konuştu: "Herkes çıkıp gittiğinde..."
Küs olduğu Ece Erken'in ayaklarının dibine sarılmıştı! Demet Akalın, uğradığı silahlı saldırı sonucu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'i bu süreçte yalnız bırakmamıştı. Yılların küslüğü de böylelikle bitmişti. Zor günler geçiren Erken ise günler sonra sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak Demet Akalın hakkında açıklama yaptı. Bakın Ece Erken, Demet Akalın hakkında neler söyledi...
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken'e aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok seveninden destek gelmişti.
Demet Akalın da yıllardır küs olduğu Ece Erken'i bu süreçte yalnız bırakmamıştı. Olup bitene yakından şahit olan Bircan Bali, canlı yayında Demet Akalın ile Ece Erken arasında yaşananları anlatmıştı.
Bircan Bali, "Yılların küslüğü böyle bitti. Demet Akalın gerçek bir kötü gün dostu. Okan Kurt ile geldi Ece'nin ayaklarının dibine sarıldı. Tir tir titriyordu. Tepsilerle yemekler gönderdi. Helva dağıtmış, Kuran okutmuş" demişti.
Yaşadığı zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlatmaya çalışan Ece Erken'den Demet Akalın'la ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Erken, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla Demet Akalın'ın kendisini yalnız bırakmadığını dile getirerek ünlü şarkıcıya teşekkür etti.