Çağla Şıkel oğluyla bir örnek giyindi! Kuzey’in son halini gören inanamadı! Emre Altuğ’un yakışıklı oğluna bakın koca delikanlı oldu
Çağla Şıkel oğluyla bir örnek giyindi! 2008 yılında nikah masasına oturan Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adından iki erkek evladı olmuştu. 2015 yılında yollarını ayıran ikili, boşanmanın ardından dost kalarak çocukları için sık sık bir araya gelmişti. Geçtiğimiz günlerde oğulları Uzay'ın doğum gününü kutlayan ikiliden Şıkel, bu kez büyük oğlu Kuzey ile bir paylaşımda bulundu. Çocuklarıyla sık sık paylaşımda bulunan ünlü model, Kuzey ile bir örnek giyinerek verdiği pozu Instagram'da yayınladı. Annesinin boyuna yetişen Kuzey'in son halini görenler ise inanamadı. Kuzey için "Ne kadar büyümüş", "Maşallah" yorumları yapıldı. İşte Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un yakışıklı oğulları Kuzey...
22.03.2022 20:53 - Son Güncelleme: 22.03.2022 20:53
Şarkıcı Emre Altuğ ile 2008'te nikah masasına oturan ve 2015 yılında boşanan Çağla Şıkel, bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evlat dünyaya getirmişti.