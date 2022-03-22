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Müge Anlı arkadaşının objektifine yansıdı! Yağmur altında spor tarzıyla hayran bırakan Müge’yi gören dönüp bir daha baktı

Müge Anlı arkadaşının objektifine yansıdı! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, geçen yıl radikal bir karar alarak sosyal medya hesabı açmıştı. Ünlü sunucu, buradan yaptığı paylaşımlarla ise binlerce beğeni toplamıştı. Anlı'nın özellikle gündelik hayatından yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti. Güzel sunucu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Arkadaşının objektifine yansıyan Müge Anlı yağmur altında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Spor tarzıyla hayran bırakan Anlı, binlerce beğeni aldı. İşte Müge Anlı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

22.03.2022 18:56 - Son Güncelleme: 22.03.2022 18:56
Müge Anlı arkadaşının objektifine yansıdı! Yağmur altında spor tarzıyla hayran bırakan Müge’yi gören dönüp bir daha baktı

Araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, hafta içi her gün atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı arkadaşının objektifine yansıdı! Yağmur altında spor tarzıyla hayran bırakan Müge’yi gören dönüp bir daha baktı

Başarılı kariyeri ve güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Anlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Müge Anlı arkadaşının objektifine yansıdı! Yağmur altında spor tarzıyla hayran bırakan Müge’yi gören dönüp bir daha baktı

Geçen yıl radikal bir karar alarak sosyal medya hesabı açan Anlı, özellikle gündelik hayatından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Müge Anlı arkadaşının objektifine yansıdı! Yağmur altında spor tarzıyla hayran bırakan Müge’yi gören dönüp bir daha baktı

MÜGE ANLI'DAN YENİ PAYLAŞIM!
Güzel sunucu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Arkadaşının objektifine yansıyan Müge Anlı yağmur altında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Müge Anlı arkadaşının objektifine yansıdı! Yağmur altında spor tarzıyla hayran bırakan Müge’yi gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

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