Kuruluş Osman’nın Komutan Nayman’ı Berik Aitzhanov bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Berik Aitzhanov’un memleketi...

BERİK AİTZHANOV NERELİ?

Oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Berik Aitzhanov aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Aitzhanov'un nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.