Kuruluş Osman’nın Komutan Nayman’ı Berik Aitzhanov bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Berik Aitzhanov’un memleketi...
Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Buse Arslan gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman dizisine Moğol Komutan Nayman karakteriyle dahil olan Berik Aitzhanov'un hayatı merak konusu oldu. ATV'nin reyting rekortmeni dizisine transfer olan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Berik Aitzhanov aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Aitzhanov'un nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Berik Aitzhanov'un memleketi...
01.02.2023 20:40 - Son Güncelleme: 01.02.2023 20:43
Berik Aitzhanov, kadrosunda; Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Buse Arslan gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'a katıldı.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisinde Moğol Komutan Nayman karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
BERİK AİTZHANOV KİMDİR?
Kuruluş Osman dizisine Komutan Nayman olarak katılan Berik Aitzhanov, oyuncu ve film yapımcısıdır.
BERİK AİTZHANOV NERELİ?
Oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Berik Aitzhanov aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Aitzhanov'un nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.