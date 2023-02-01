42 yaşındaki Özlem Yıldız’ın son haline bakın! Başına gelmeyen kalmadı! Sevenlerini korkuttu! Mehmet Ali Erbil’in gözdesiydi...
Mehmet Ali Erbil'in sunduğu ve bir döneme damga vuran Çarkıfelek yarışmasında yaptığı hosteslikle hafızalara kazınan Özlem Yıldız, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini korkuttu. son iki haftadır art arda yaşadığı talihsizlikleri takipçileriyle paylaşan Yıldız, "Önce minibüs çarptı, sonra uçağıma yıldırım düştü" dedi. Açıklamasının devamında "Bu sabah da bir anda bu şekilde uyandım" diyen Özlem Yıldız'ın son halini görenler ise şoke oldu. İşte 42 yaşındaki Özlem Yıldız'ın son hali...
01.02.2023 19:58 - Son Güncelleme: 01.02.2023 19:58
Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek yarışmasıyla hafızalara kazınan Özlem Yıldız, son iki haftadır art arda yaşadığı talihsizlikleri sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Geçtiğimiz gün minibüsün çarpması sonucu trafik kazası geçiren Özlem Yıldız, bindiği uçağa da yıldırım isabet ettiğini söyledi. 42 yaşındaki sunucu, sabah uyandığında ise yüzündeki şişlikle şoke oldu.