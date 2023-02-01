2 çocuk annesi Çağla Şıkel için “Kulisimden çıkmazdı” demişti! Mehmet Ali Erbil'den flaş hamle! İşin aslını anlatıp özür diledi...
Şarkıcı Emre Altuğ ile 2008 yılında nikah masasına oturan Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ile Uzay adından iki evladı oldu. 2015 yılında Altuğ ile boşanan Şıkel, 8 yıl sonra kural bozarak avukat Nail Gönenli ile el ele görüntülendi. Yeni ilişkisiyle çok konuşulan Şıkel, şimdi ise şovmen Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarıyla gündeme geldi. Erbil'in canlı yayında sarf ettiği "Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" şeklindeki sözler magazin gündemine bomba gibi düştü. Çağla Şıkel'den henüz bir açıklama gelmezken Mehmet Ali Erbil yeni bir hamlede bulunup özür diledi. Erbil, uzun uzun kaleme aldığı bir açıklamayı sosyal medya hesabında yayınlayıp işin aslını anlattı. İşte o paylaşım...
01.02.2023 22:31 - Son Güncelleme: 01.02.2023 22:31
Özellikle Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Şıkel, ünlü şarkıcıyla yaklaşık 4 yıl süren ilişkisini 2008'de evlilikle taçlandırdı.