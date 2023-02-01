Vav TV İzle
Haberler Magazin 2 çocuk annesi Çağla Şıkel için “Kulisimden çıkmazdı” demişti! Mehmet Ali Erbil'den flaş hamle! İşin aslını anlatıp özür diledi...

2 çocuk annesi Çağla Şıkel için “Kulisimden çıkmazdı” demişti! Mehmet Ali Erbil'den flaş hamle! İşin aslını anlatıp özür diledi...

Şarkıcı Emre Altuğ ile 2008 yılında nikah masasına oturan Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ile Uzay adından iki evladı oldu. 2015 yılında Altuğ ile boşanan Şıkel, 8 yıl sonra kural bozarak avukat Nail Gönenli ile el ele görüntülendi. Yeni ilişkisiyle çok konuşulan Şıkel, şimdi ise şovmen Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarıyla gündeme geldi. Erbil'in canlı yayında sarf ettiği "Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" şeklindeki sözler magazin gündemine bomba gibi düştü. Çağla Şıkel'den henüz bir açıklama gelmezken Mehmet Ali Erbil yeni bir hamlede bulunup özür diledi. Erbil, uzun uzun kaleme aldığı bir açıklamayı sosyal medya hesabında yayınlayıp işin aslını anlattı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
01.02.2023 22:31 - Son Güncelleme: 01.02.2023 22:31
2 çocuk annesi Çağla Şıkel için “Kulisimden çıkmazdı” demişti! Mehmet Ali Erbil’den flaş hamle! İşin aslını anlatıp özür diledi...

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkeli aynı sene Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) seçildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 çocuk annesi Çağla Şıkel için “Kulisimden çıkmazdı” demişti! Mehmet Ali Erbil’den flaş hamle! İşin aslını anlatıp özür diledi...

Yarışmanın ardından oyunculuk ve sunuculuk kariyeri başlayan ünlü model, 1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı.

2 çocuk annesi Çağla Şıkel için “Kulisimden çıkmazdı” demişti! Mehmet Ali Erbil’den flaş hamle! İşin aslını anlatıp özür diledi...

2004-2007 yılları arasında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynayan Şıkel, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Çağla Şıkel için “Kulisimden çıkmazdı” demişti! Mehmet Ali Erbil’den flaş hamle! İşin aslını anlatıp özür diledi...

Özellikle Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Şıkel, ünlü şarkıcıyla yaklaşık 4 yıl süren ilişkisini 2008'de evlilikle taçlandırdı.

2 çocuk annesi Çağla Şıkel için “Kulisimden çıkmazdı” demişti! Mehmet Ali Erbil’den flaş hamle! İşin aslını anlatıp özür diledi...

Bir eğlence mekanında dünyaevine giren ikiliden Şıkel, 18 Aralık 2008'de ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladı. Ancak ünlü model aynı hafta aniden rahatsızlanarak bebeğini düşürdüğünü öğrendi.

SON DAKİKA