Kuruluş Osman'nın Komutan Nayman'ı Berik Aitzhanov bakın aslen nereli! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte Berik Aitzhanov’un memleketi...
Berik Aitzhanov; Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay) gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman dizisine Komutan Nayman karakteriyle dahil oldu. Başarılı oyunculuk performansıyla kısa sürede dikkat çeken Aitzhanov'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 115. bölümde ilk kez görülen oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Oyuncunun hayatını araştıranlar, "Berik Aitzhanov aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Berik Aitzhanov'un memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Berik Aitzhanov'un memleketi...
01.03.2023 20:00 - Son Güncelleme: 01.03.2023 20:00
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 115. bölümde Nayman karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Berik Aitzhanov'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
11 Mart 1979 yılında dünyaya gelen ve 2011 yılında En İyi Erkek Oyuncu seçilen Berik Aitzhanov'un özellikle memleketi merak edildi.
Başarılı oyunculuk performansıyla kısa sürede dikkat çeken Aitzhanov hakkında en çok "Berik Aitzhanov aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratıldı.