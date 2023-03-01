5 yıllık evliliği biten Buğra Gülsoy’un ilk eşi bakın kim çıktı! Meğer Nilüfer Gürbüz’den önce o oyuncuyla aylarca evli kalmış...
Son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer alan Buğra Gülsoy, 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nilüfer Gürbüz ile yollarını ayırdı. 4 yaşında bir oğulları bulunan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz tek celsede evliliklerini bitirdi. Boşanma haberinin ardından gündem olan Gülsoy'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Gülsoy'un ilk eşinin kim olduğunu duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Buğra Gülsoy'un kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan ilk eşi kimmiş...
01.03.2023 20:19 - Son Güncelleme: 01.03.2023 20:19
Buğra Gülsoy, 2018 yılında nikah masasına oturduğu bir çocuğunun annesi Nilüfer Gürbüz ile tek celsede boşandı. Çiftin çocuklarının velayeti de anneye verildi.