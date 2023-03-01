Survivor Berna Keklikler'den bikinili paylaşım! İlk yorum Aleyna Kalaycıoğlu! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Sırası mı bu paylaşımın...
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berna Keklikler, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, bikinili bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya kullanıcıları ise Berna Keklikler'in tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından bikinili poz paylaşmasına tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Sırası mı bu paylaşımın" derken başka biri "'Ne çabuk normalleştin' demeden edemiyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Keklikler'e ilk yorum Aleyna Kalaycıoğlu'ndan geldi. İşte o paylaşım ve yapılan yorumlar...
01.03.2023 19:41 - Son Güncelleme: 01.03.2023 19:41
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berna Keklikler, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.
Sosyal medya kullanıcıları ise Berna Keklikler'in tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından bikinili poz paylaşmasına tepki gösterdi.