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Haberler Magazin Kuruluş Osman'ın bileği bükülmez Osman Bey'i Burak Özçivit ve oğlu Karan'dan boks! Bu görüntüler çok konuşulur... "Süper baba"

Kuruluş Osman'ın bileği bükülmez Osman Bey'i Burak Özçivit ve oğlu Karan'dan boks! Bu görüntüler çok konuşulur... "Süper baba"

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da "Osman Bey" karakterini canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile dünya evine girmişti. Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan ikilinin bu evlilikten Karan ve Kerem adında iki evladı oldu. Mutlu evlilikleriye adeta parmak ısırtan çiftin minik oğulları Karan Özçivit ile paylaştığı görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu. Öte yandan Kuruluş Osman'ın bileği bükülmez Osman Bey'i Burak Özçivit ve oğlu Karan Özçivit'in son hali dikkatleri üzerine topladı.

24.04.2023 19:45 - Son Güncelleme: 24.04.2023 20:00
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oğlu Karan Özçivit ile boks yaptığı anları paylaştı! Son hali dikkat çekti

Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile dünya evine girmişti.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oğlu Karan Özçivit ile boks yaptığı anları paylaştı! Son hali dikkat çekti

Ünlü oyuncu, 2019 yılında Karan adını verdiği oğlunu kucağına aldı ve ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oğlu Karan Özçivit ile boks yaptığı anları paylaştı! Son hali dikkat çekti

Geçtiğimiz Ocak ayında ise oğlu Kerem'i kucaklarına alan Özçivit, hem kariyerinden hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oğlu Karan Özçivit ile boks yaptığı anları paylaştı! Son hali dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, şimdi ise Instagram'da yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in oğlu Karan Özçivit ile boks yaptığı anları paylaştı! Son hali dikkat çekti

Burak Özçivit, sosyal medya hesabında oğlu Karan Özçivit ile verdiği bir pozu yayınladı.

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