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Haberler Magazin 49’luk Songül Karlı’yı tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Songül’ün son hali olay! “Ne olmuş sana?” En cesur haliyle...

49’luk Songül Karlı’yı tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Songül’ün son hali olay! “Ne olmuş sana?” En cesur haliyle...

Uğur Arslan ile yaptığı programla hafızalara kazınan 49 yaşındaki Songül Karlı, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, son olarak ise geçirdiği estetik operasyonuyla konuşulmuştu. Karlı, son estetik operasyonundan sonraki halini yayınladı. Ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekerken "Ne olmuş sana?" yorumu yapıldı. Öte yandan cesaretini konuşturarak en doğal halini yayınlayan Karlı'nın sıfır makyajlı görüntüleri çok konuşuldu. İşte Songül Karlı'nın şaşkına çeviren son hali...

takvim.com.tr
24.04.2023 16:36 - Son Güncelleme: 24.04.2023 16:52
49’luk Songül Karlı’yı tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Songül’ün son hali olay! “Ne olmuş sana?” En cesur haliyle...

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, geçen günlerde dudaklarını yukarı kaldırtmıştı.

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49’luk Songül Karlı’yı tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Songül’ün son hali olay! “Ne olmuş sana?” En cesur haliyle...

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, son halini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

49’luk Songül Karlı’yı tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Songül’ün son hali olay! “Ne olmuş sana?” En cesur haliyle...

Ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekerken "Ne olmuş sana?" yorumu yapıldı.

49’luk Songül Karlı’yı tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Songül’ün son hali olay! “Ne olmuş sana?” En cesur haliyle...

Öte yandan cesaretini konuşturarak en doğal halini yayınlayan Karlı'nın sıfır makyajlı görüntüleri çok konuşuldu.

49’luk Songül Karlı’yı tanıyabilene aşk olsun! Estetiğin dozunu kaçıran Songül’ün son hali olay! “Ne olmuş sana?” En cesur haliyle...

İşte Songül Karlı başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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