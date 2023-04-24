Vav TV İzle
Haberler Magazin Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'dan dans şov! 18'lik Burcu döktürdü sosyal medya sallandı! "Yetenek akıyor kızdan"

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'dan dans şov! 18'lik Burcu döktürdü sosyal medya sallandı! "Yetenek akıyor kızdan"

Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla gündeme gelirken, dizinin oyuncuları da epey merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun oldukça başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı dans videosuyla ortalığı kasıp kavuran güzel oyuncu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

24.04.2023 20:37 - Son Güncelleme: 24.04.2023 20:37
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’dan dans şov! 18’lik Burcu döktürdü sosyal medya sallandı! Yetenek akıyor kızdan

Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun yaşının fazlasıyla genç olmasına karşın çocuk yaştan bu yana ekranlarda görmeye alışık olduğumuz yüzlerden biri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’dan dans şov! 18’lik Burcu döktürdü sosyal medya sallandı! Yetenek akıyor kızdan

Kardeşlerim dizisi sonrasında Su Burcu Yazgı Coşkun kariyerinde adeta parlama yaşadı.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’dan dans şov! 18’lik Burcu döktürdü sosyal medya sallandı! Yetenek akıyor kızdan

Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, geleceğin yetenekli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’dan dans şov! 18’lik Burcu döktürdü sosyal medya sallandı! Yetenek akıyor kızdan

Oyunculuk performansıyla adından sık sık söz ettiren Coşkun, bu kez sosyal medyadaki paylaşımıyla ortalığı kasıp kavurdu.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’dan dans şov! 18’lik Burcu döktürdü sosyal medya sallandı! Yetenek akıyor kızdan

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Coşkun paylaştığı dans videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’dan dans şov! 18’lik Burcu döktürdü sosyal medya sallandı! Yetenek akıyor kızdan

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından takip edilen güzel oyuncu son paylaşımında büyük ilgi gördü. Kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’dan dans şov! 18’lik Burcu döktürdü sosyal medya sallandı! Yetenek akıyor kızdan

İşte güzel oyuncunun çok konuşulan dans şovu...

SON DAKİKA