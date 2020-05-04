RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen annesi ve oğlunu paylaştı

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit'in oyuncu eşi Fahriye Evcen, Anneler Günü yaklaşırken yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolarla eleştirilen Fahriye Evcen, öncelikle oğlunun sağlıklı olması adına çirkin yorumlara kulak asmadı. Bir kaç ay sonra verdiği kilolarla büyük beğeni alan Fahriye Evcen, annesi ve oğlu Karan'ı sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesi ve oğlu...

04.05.2020 17:48 - Son Güncelleme: 04.05.2020 18:02
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen annesi ve oğlunu paylaştı

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, aylar sonra oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi. Anneler Günü vesilesiyle bir paylaşım yapan Evcen'in paylaşımına beğeni yağdı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen annesi ve oğlunu paylaştı

33 yaşındaki Fahriye Evcen paylaşımına, "Anneler Günü yaklaşırken, bizi biz yapan kendi değerimizi her saniye hatırlatan... Her koşulda güçlü olmamızı sağlayan her adımda yanımızda olan canım annem. Sen her şeyin en güzeline, dünyalara değersin, tıpkı tüm anneler gibi. Bu Anneler Günü'nde de biz yine hep beraber olacağız." notunu düştü.


Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen annesi ve oğlunu paylaştı

2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl anne oldu.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen annesi ve oğlunu paylaştı

Evcen, en son aralık ayında oğlu Karan'ın yüzünü göstermişti. 2 milyona yakın beğeni alan fotoğrafa Evcen'in hayranları binlerce yorum yapmıştı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen annesi ve oğlunu paylaştı

İşte Fahriye Evcen'in annesi ve oğlu...

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