Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen annesi ve oğlunu paylaştı

33 yaşındaki Fahriye Evcen paylaşımına, "Anneler Günü yaklaşırken, bizi biz yapan kendi değerimizi her saniye hatırlatan... Her koşulda güçlü olmamızı sağlayan her adımda yanımızda olan canım annem. Sen her şeyin en güzeline, dünyalara değersin, tıpkı tüm anneler gibi. Bu Anneler Günü'nde de biz yine hep beraber olacağız." notunu düştü.