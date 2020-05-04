Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesine bakın! Fahriye Evcen annesi ve oğlunu paylaştı
Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit'in oyuncu eşi Fahriye Evcen, Anneler Günü yaklaşırken yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolarla eleştirilen Fahriye Evcen, öncelikle oğlunun sağlıklı olması adına çirkin yorumlara kulak asmadı. Bir kaç ay sonra verdiği kilolarla büyük beğeni alan Fahriye Evcen, annesi ve oğlu Karan'ı sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kayınvalidesi ve oğlu...
33 yaşındaki Fahriye Evcen paylaşımına, "Anneler Günü yaklaşırken, bizi biz yapan kendi değerimizi her saniye hatırlatan... Her koşulda güçlü olmamızı sağlayan her adımda yanımızda olan canım annem. Sen her şeyin en güzeline, dünyalara değersin, tıpkı tüm anneler gibi. Bu Anneler Günü'nde de biz yine hep beraber olacağız." notunu düştü.