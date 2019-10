Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den çok konuşulan paylaşım! Son haliyle herkesi şoke etti

Fahriye Evcen doğumun ardından eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile tatile gitmiş, tatil dönüşünde ise havalimanında görüntülenmişti. Doğum kiloları ile çok konuşulan Evcen, o dönem maruz kaldığı eleştirilere, "Her anne, her kadın çok güzeldir." şeklinde yanıt vermişti. Tatil sonrası sıkı bir diyete başlayarak fazla kilolarından kurtulan Fahriye Evcen, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla herkesi şoke etti. Fahriye Evcen'in son halini görenler," Kadın isterse her şeyi yapar" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son hali...

