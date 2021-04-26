Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan’ın evi adeta saray yavrusu! 3 katlı villada havuz, makyaj ve giyinme odaları...

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın evi adeta saray yavrusu! Ekranlara Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak dönen Pelin Karahan evinin kapılarını sevenleri için açtı. 36 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Karahan'ın evinde resim tutkusunun yoğunluğu görülüyor. 3 katlı, 450 metrekareden oluşan 5 odalı villanın müstakil bir bahçesi ve havuzu bulunuyor. Giriş katında ev sahiplerinin yatak odaları, makyaj ve giyinme odaları yer alıyor. Bir üst katta da çocukların odaları var. İşte Bedri Güntay'la mutlu bir evliliği ve 2 oğlu olan Pelin Karahan'ın evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...