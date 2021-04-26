RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan’ın evi adeta saray yavrusu! 3 katlı villada havuz, makyaj ve giyinme odaları...

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın evi adeta saray yavrusu! Ekranlara Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak dönen Pelin Karahan evinin kapılarını sevenleri için açtı. 36 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Karahan'ın evinde resim tutkusunun yoğunluğu görülüyor. 3 katlı, 450 metrekareden oluşan 5 odalı villanın müstakil bir bahçesi ve havuzu bulunuyor. Giriş katında ev sahiplerinin yatak odaları, makyaj ve giyinme odaları yer alıyor. Bir üst katta da çocukların odaları var. İşte Bedri Güntay'la mutlu bir evliliği ve 2 oğlu olan Pelin Karahan'ın evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...

26.04.2021 17:05 - Son Güncelleme: 26.04.2021 17:08
Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan’ın evi adeta saray yavrusu! 3 katlı villada havuz, makyaj ve giyinme odaları...

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan'ın evi adeta saray yavrusu! Eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Can ile Acarkent'te yaşadıkları saray yavrusu evin kapılarını InStyle Home dergisine açan Pelin Karahan kısa sürede gündem oldu.

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Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan’ın evi adeta saray yavrusu! 3 katlı villada havuz, makyaj ve giyinme odaları...

3 katlı, 450 metrekareden oluşan 5 odalı villanın müstakil bir bahçesi ve havuzu bulunuyor. Giriş katında ev sahiplerinin yatak odaları, makyaj ve giyinme odaları yer alıyor. Bir üst katta da çocukların odaları var.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan’ın evi adeta saray yavrusu! 3 katlı villada havuz, makyaj ve giyinme odaları...

ANNESİNDEN MİRAS

Bir yıl önce geçtikleri yeni evlerine 2 aylık bir tadilattan sonra taşındıklarını söyleyen Pelin Karahan resme duyduğu tutkuyu yuvasına da taşımış.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan’ın evi adeta saray yavrusu! 3 katlı villada havuz, makyaj ve giyinme odaları...

Evinin duvarlarını kendi tablolarıyla süsleyen oyuncu "Resim tutkum annemden bana geçmiş değerli bir miras. Uzun senelerdir de yaparım.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si Pelin Karahan’ın evi adeta saray yavrusu! 3 katlı villada havuz, makyaj ve giyinme odaları...

Evi tamamladığımızda duvarlarda kendi resimlerimi görmek en çok istediğim şeylerden biriydi. Aidiyet duygumu besliyor" dedi. İşte Pelin Karahan'ın evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve evleri...