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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Karan bebek dedesinin aynısı...

Kuruluş Osman dizisinin başrolü olarak ekranlarda boy gösteren Burak Özçivit gerek yakışıklılığı gerekse oyunculuğuyla izleyicinin takdirini kazandı. Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen'le 2017 yılında hayatını birleştiren ve 2019 yılında ilk çocuklarını kucağına alan Burak Özçivit yurt dışında da oldukça ünlü. Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'in fotoğraflarını görenler Karan'ı babasına benzetmiş ve çok karizmatik bir bebek olduğunu dile getirmişlerdi. Ancak gelin görün ki, Karan bebek sadece babasına değil dedesinin de kopyası gibi. Bakalım siz de Karan bebeği Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit'e benzetebilecek misiniz? İşte Karan Özçivit'in dedesi Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...

20.10.2020 14:42 - Son Güncelleme: 20.10.2020 14:42
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Karan bebek dedesinin aynısı...

Burak Özçivit'in oğlu Karan ile babası Bülent Özçivit'in benzerlikleri sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Bakalım siz benzetebilecek misiniz. İşte başka Burak Özçivit'in babaları olmak üzere ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz babaları.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Karan bebek dedesinin aynısı...

SERENAY SARIKAYA VE BABASI

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Karan bebek dedesinin aynısı...

HADİSE VE BABASI

Hasan Açıkgöz

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Karan bebek dedesinin aynısı...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in babası görenleri şaşırttı! Karan bebek dedesinin aynısı...
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