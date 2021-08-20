Azeri kızı Günel estetiği kendisi icat etmiş gibi davranmaya devam ediyor! İbrahim Tatlıses'in keşfi Günel Zeynalova...
Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel, 'Didem' adlı şarkısıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir süredir ekranlardan uzan olan ancak yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen şarkıcının son halini görenler tanımakta zorlandı. Günel Zeynalova'nın yıllar önceki hali ile şimdiki hali arasındaki büyük fark ise görenleri hayrete düşürdü. Estetik operasyonlarının ardından adeta bambaşka birine dönüşen şarkıcıya 'Bu nasıl bir değişim, tanıyamadım!' yorumu yapıldı. İşte Günel Zeynalova'nın yıllar içindeki değişimi...
20.08.2021 15:14
- Son Güncelleme: 20.08.2021 15:15
Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Takipçileri tarafından estetiğe doymuyor yorumları yapıldı!
Günel Zeynalova, henüz 13 yaşındayken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmişti. Azeri kızı Günel olarak hafızalara kazınan Zeynalova, 'Didem' adlı şarkısıyla ünlenmişti.