Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! 5 aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar bikinisiyle sere serpe uzandı

Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine girmişti. Düğünden kısa bir süre sonra bebek müjdesini veren Aslışah Alkoçlar, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar, beyaz bikinisiyle güneşlendiği anlara ait bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. Güneşin altında sere serpe uzanan Alkoçlar'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım…

02.06.2021 20:09 - Son Güncelleme: 02.06.2021 20:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





