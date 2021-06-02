Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! 5 aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar bikinisiyle sere serpe uzandı
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torununa bakın! Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine girmişti. Düğünden kısa bir süre sonra bebek müjdesini veren Aslışah Alkoçlar, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar, beyaz bikinisiyle güneşlendiği anlara ait bir kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. Güneşin altında sere serpe uzanan Alkoçlar'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım…
02.06.2021 20:09
- Son Güncelleme: 02.06.2021 20:09
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen güzel torunu Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu.
Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti.
Şimdilerde 5 aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar, havaların ısınmasıyla soluğu tatilde aldı. Bir erkek bebek bekleyen Alkoçlar, tatil sırasında sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Aslışah Alkoçlar, beyaz bikinisiyle güneşlendiği anlara ait bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Güneşin altında sere serpe uzanan Alkoçlar'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu. Özellikle spora düşkünlüğü ile bilinen Aslışah Alkoçlar'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı.