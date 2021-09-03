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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit kamera arkasını paylaştı! Özge Törer ile at üzerinde şov yaptı sosyal medya yıkıldı

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit kamera arkasını paylaştı! Özge Törer ile at üzerinde şov yaptı sosyal medya yıkıldı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteri ile başrolü üstlenen başarılı oyuncu Burak Özçivit, sosyal medya hesabında setten paylaşım yaptı. Özçivit, yeni sezon çekimlerine başlayan Kuruluş Osman'nın kamera arkasını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Dizide Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer ile bir sahnesinin kamera arkasını yayınlayan Özçivit, rol arkadaşı ile birlikte at üzerinde adeta şov yaptı. Ekran önündeki performanslarıyla izleyicinin takdirini kazanan Özçivit ve Törer, kamera arkası görüntüleriyle bir kez daha kendilerine hayran bıraktı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

03.09.2021 23:06 - Son Güncelleme: 04.09.2021 00:02
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit kamera arkasını paylaştı! Özge Törer ile at üzerinde şov yaptı sosyal medya yıkıldı

Burak Özçivit, reytingleri alt üst eden atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteri ile dünya çapında bir üne kavuştu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit kamera arkasını paylaştı! Özge Törer ile at üzerinde şov yaptı sosyal medya yıkıldı

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren oyuncu, şimdi ise kamera arkası görüntüleriyle kendine hayran bıraktı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit kamera arkasını paylaştı! Özge Törer ile at üzerinde şov yaptı sosyal medya yıkıldı

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Özçivit, dizide Bala Hatun'u canlandıran rol arkadaşı Özge Törer ile bir sahnesinin kamera arkasını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit kamera arkasını paylaştı! Özge Törer ile at üzerinde şov yaptı sosyal medya yıkıldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği videoda; ata binen Özge Törer ile Burak Özçivit, adeta şov yaptı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit kamera arkasını paylaştı! Özge Törer ile at üzerinde şov yaptı sosyal medya yıkıldı

Sosyal medya kullanıcıları, kamera arkası görüntüleriyle bir kez daha kendilerine hayran bırakan Törer ile Özçivit'i iltifat yağmuruna tuttu.

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