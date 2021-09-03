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Haberler Magazin Demet Özdemir cüretkar pozlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü! Ortalığı yıktı geçti gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi

Demet Özdemir cüretkar pozlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü! Ortalığı yıktı geçti gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi

Demet Özdemir cüretkar pozlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçmişti. Birbirinden iddialı pozlar veren Özdemir, dergi çekiminden kareleri Instagram hesabında yayınlayarak büyük ses getirmişti. Özdemir, çekimden paylaşmadığı kareleri de an itibariyle yayınladı. İlk olarak iddialı beyaz elbisesi ile verdiği pozu paylaşan Özdemir, ardından kayalıkların üzerindeki cesur pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Peş peşe paylaşımda bulunan Özdemir, sosyal medyayı yakıp geçti. Oyuncunun paylaşımları için sevgilisi Oğuzhan Koç işaret edilerek "Fena kıskanacak" yorumları yapıldı. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımları...

03.09.2021 22:32 - Son Güncelleme: 03.09.2021 23:02
Demet Özdemir cüretkar pozlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü! Ortalığı yıktı geçti gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Özdemir, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçmişti. Birbirinden iddialı pozlar veren Özdemir, dergi çekiminden kareleri Instagram hesabında yayınlayarak büyük ses getirmişti.

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Demet Özdemir cüretkar pozlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü! Ortalığı yıktı geçti gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi

Ünlü oyuncu, çekimden paylaşmadığı kareleri de an itibariyle Instagram hesabında yayınladı. Özdemir, ilk olarak iddialı beyaz elbisesi ile verdiği bir pozu paylaştı.

Demet Özdemir cüretkar pozlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü! Ortalığı yıktı geçti gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi

Beyaz elbisesi ile kısa sürede gündem olan Özdemir, ardından kayalıkların üzerindeki cesur pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir cüretkar pozlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü! Ortalığı yıktı geçti gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi

Peş peşe paylaşımda bulunan Özdemir, sosyal medyayı yakıp geçti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.

Demet Özdemir cüretkar pozlarıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü! Ortalığı yıktı geçti gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi

Öte yandan oyuncunun paylaşımları için sevgilisi Oğuzhan Koç işaret edilerek "Fena kıskanacak" yorumları yapıldı.

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