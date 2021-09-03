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Haberler Magazin Hande Erçel sadece göğsünü kapattığı büstiyeri ile salına salına yürüdü yer yerinden oynadı! O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Hande Erçel sadece göğsünü kapattığı büstiyeri ile salına salına yürüdü yer yerinden oynadı! O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Hande Erçel sadece göğsünü kapattığı büstiyeri ile salına salına yürüdü yer yerinden oynadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabında yayınladığı son video ile adından söz ettirdi. Kerem Bürsin ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, rengarenk bistüyeri ve pantolonuyla çektiği videoyu Instagram hesabında paylaştı. Bir arkadaşı ile yürüdüğü anları kayıt altına alan Erçel, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Hande Erçel'in çok konuşulan o paylaşımı...

03.09.2021 23:56 - Son Güncelleme: 03.09.2021 23:56
Hande Erçel sadece göğsünü kapattığı büstiyeri ile salına salına yürüdü yer yerinden oynadı! O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Hande Erçel sadece göğsünü kapattığı büstiyeri ile salına salına yürüdü yer yerinden oynadı! O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu, rengarenk bistüyeri ve pantolonuyla çektiği videoyu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel sadece göğsünü kapattığı büstiyeri ile salına salına yürüdü yer yerinden oynadı! O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Bir arkadaşı ile yürüdüğü anları kayıt altına alan Erçel'in videosu birçok Instagram hesabı tarafından paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.

Hande Erçel sadece göğsünü kapattığı büstiyeri ile salına salına yürüdü yer yerinden oynadı! O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören videoya yorum ve beğeni yağdı.

Hande Erçel sadece göğsünü kapattığı büstiyeri ile salına salına yürüdü yer yerinden oynadı! O anlar sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medya kullanıcıları, Hande Erçel için "Yaktın yine ortalığı", "Bu ne güzellik", "Mükemmelsin" yorumunda bulundu.

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