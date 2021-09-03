Hande Erçel sadece göğsünü kapattığı büstiyeri ile salına salına yürüdü yer yerinden oynadı! O anlar sosyal medyaya damga vurdu
Hande Erçel sadece göğsünü kapattığı büstiyeri ile salına salına yürüdü yer yerinden oynadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabında yayınladığı son video ile adından söz ettirdi. Kerem Bürsin ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, rengarenk bistüyeri ve pantolonuyla çektiği videoyu Instagram hesabında paylaştı. Bir arkadaşı ile yürüdüğü anları kayıt altına alan Erçel, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Hande Erçel'in çok konuşulan o paylaşımı...
03.09.2021 23:56
- Son Güncelleme: 03.09.2021 23:56
Meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Sosyal medya kullanıcıları, Hande Erçel için "Yaktın yine ortalığı", "Bu ne güzellik", "Mükemmelsin" yorumunda bulundu.