Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan alışverişe çıktı! Karan'ın annesine benzerliği...
Türkiye'nin gıpta ile baktıkları bir evlilikleri olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen oğulları Karan'la birlikte alışverişte görüntülendi. Sosyal medya hesabından son olarak yaptıkları eğlenceli paylaşım ile beğeni toplayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti koronavirüs tedbirlerine uyarak, alışverişin keyfini çıkardı. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği ünlü çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan Özçivit sevimliliği ile ilgi odağı oldu. Minik Karan'ın annesine olan benzerliği de gözlerden kaçmadı. İşte başta Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.
30.09.2020 16:46
- Son Güncelleme: 30.09.2020 16:46
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