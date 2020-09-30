Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan alışverişe çıktı! Karan'ın annesine benzerliği...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit oğlu Karan ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile alışverişe çıktı. 2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı.