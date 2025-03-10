O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Büyük aşkla başlayan ilişkiler her zaman sonsuza kadar sürmüyor. Bazı ünlüler önce sevgili olup sonra evlenmiş, ancak zaman içinde yollarını ayırmışlar. İşte ünlüler ve eski ilişkileri...
Ümit Erdim ve Seda Çınar
Oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında evlendiği eşi Seda Çınar ile Nisan 2024'te boşandı. Çiftin Ses ve Ela adında iki kızları bulunmaktadır.
Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız
Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği eşi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliklerini Haziran 2024'te sonlandırdı.
Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan
Oyuncu Akın Akınözü, seramik sanatçısı Sandra Pestemalciyan ile uzun süreli ilişkisini 2024 yılında noktaladı. Akınözü, daha önce ilişkileri için "Biz evli gibiyiz" demişti.
Volkan Bahçekapılı ve Buse Terim
Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında evlendiler ve iki kız çocukları oldu. Çift, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle 2024 yılında boşandı.
Deniz Işın ve Erdem Şanlı
Oyuncu Deniz Işın, meslektaşı Erdem Şanlı ile yaşadığı ilişkiyi 2024 yılında sessiz sedasız sonlandırdı.
Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu
Oyuncu Berrak Tüzünataç ile meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu, 2021 yılında kısa süreli bir ilişki yaşamışlardır.
Meltem Cumbul ve Burak Kut
1990'lı yıllarda, oyuncu Meltem Cumbul ile pop şarkıcısı Burak Kut'un bir dönem aşk yaşadığı bilinmektedir.
Nurgül Yeşilçay ve Tolga Karel
Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir dönem oyuncu Tolga Karel ile aşk yaşamıştır.
Mehmet Aslan ve Çağla Şıkel
Bergüzar Korel ve Tan Sağtürk
Özge Borak - Bülent Şakrak
2006-2010 yıllarında evli kalan çiftin boşanma sebebi olarak Ata Demirer gösterilmişti.
Şevket Çoruh - Günay Karacaoğlu
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğrenciyken tanışan ikili 1993 yılında evlenmiş, 2004 yılında boşanmıştı. Çiftin Gülenay isminde bir kızları bulunuyor.
Olgun Şimşek - Şebnem Sönmez
Bir Demet Tiyatro'nun sevilen oyuncularından Olgun Şimşek ve Şebnem Sönmez'in evli olduğunu bilen çok az kişi var. 1996 yılında evlenip 2000 yılında boşandılar.
Vildan Atasever - İsmail Hacıoğlu
2010-2015 yılları arasında süren bu evlilik sonrası İsmail Hacıoğlu, koluna yaptırdığı 'Vildan' dövmesini sildirmişti.
Aslı Enver - Birkan Sokullu
2012 yılında evlenen Aslı Enver ve Birkan Sokullu, 2015 yılında yollarını ayırdı. O dönem çok yakıştırılan çiftin boşanması hayranlarını üzmüştü.
Murat Yıldırım - Burçin Terzioğlu
6 yıl süren bu evlilik, çiftin farklı dünya görüşlerine sahip olması nedeniyle sona erdi.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi