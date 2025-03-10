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O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Magazin dünyasında unutulan aşklar! Bir zamanlar evli ya da sevgili olan ünlü isimleri duyunca şaşıracaksınız.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 09:12 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 09:12
O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Bazı ünlü çiftlerin bir zamanlar evli ya da sevgili olduğunu hatırlamak zor! Kimi büyük bir aşk yaşayarak nikah masasına oturdu, kimi ise uzun yıllar süren ilişkisini gözlerden uzak yaşadı. Ancak bazı birliktelikler öylesine kısa sürdü ya da sessiz sedasız bitti ki, çoğumuz bu ünlü isimlerin bir dönem hayat arkadaşı olduğunu bile unuttuk. İşte duyunca şaşıracağınız, geçmişte birlikte olan ünlü isimler!

Büyük aşkla başlayan ilişkiler her zaman sonsuza kadar sürmüyor. Bazı ünlüler önce sevgili olup sonra evlenmiş, ancak zaman içinde yollarını ayırmışlar. İşte ünlüler ve eski ilişkileri...

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Ümit Erdim ve Seda Çınar

Oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında evlendiği eşi Seda Çınar ile Nisan 2024'te boşandı. Çiftin Ses ve Ela adında iki kızları bulunmaktadır.

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız

Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği eşi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliklerini Haziran 2024'te sonlandırdı.

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan

Oyuncu Akın Akınözü, seramik sanatçısı Sandra Pestemalciyan ile uzun süreli ilişkisini 2024 yılında noktaladı. Akınözü, daha önce ilişkileri için "Biz evli gibiyiz" demişti.

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Volkan Bahçekapılı ve Buse Terim

Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile iş insanı Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında evlendiler ve iki kız çocukları oldu. Çift, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle 2024 yılında boşandı.

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Deniz Işın ve Erdem Şanlı

Oyuncu Deniz Işın, meslektaşı Erdem Şanlı ile yaşadığı ilişkiyi 2024 yılında sessiz sedasız sonlandırdı.

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu

Oyuncu Berrak Tüzünataç ile meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu, 2021 yılında kısa süreli bir ilişki yaşamışlardır.

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Meltem Cumbul ve Burak Kut

1990'lı yıllarda, oyuncu Meltem Cumbul ile pop şarkıcısı Burak Kut'un bir dönem aşk yaşadığı bilinmektedir.

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Nurgül Yeşilçay ve Tolga Karel

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir dönem oyuncu Tolga Karel ile aşk yaşamıştır.

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Mehmet Aslan ve Çağla Şıkel

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Bergüzar Korel ve Tan Sağtürk

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Özge Borak - Bülent Şakrak

2006-2010 yıllarında evli kalan çiftin boşanma sebebi olarak Ata Demirer gösterilmişti.

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Şevket Çoruh - Günay Karacaoğlu

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğrenciyken tanışan ikili 1993 yılında evlenmiş, 2004 yılında boşanmıştı. Çiftin Gülenay isminde bir kızları bulunuyor.

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Olgun Şimşek - Şebnem Sönmez

Bir Demet Tiyatro'nun sevilen oyuncularından Olgun Şimşek ve Şebnem Sönmez'in evli olduğunu bilen çok az kişi var. 1996 yılında evlenip 2000 yılında boşandılar.

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Vildan Atasever - İsmail Hacıoğlu

2010-2015 yılları arasında süren bu evlilik sonrası İsmail Hacıoğlu, koluna yaptırdığı 'Vildan' dövmesini sildirmişti.

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Aslı Enver - Birkan Sokullu

2012 yılında evlenen Aslı Enver ve Birkan Sokullu, 2015 yılında yollarını ayırdı. O dönem çok yakıştırılan çiftin boşanması hayranlarını üzmüştü.

O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Murat Yıldırım - Burçin Terzioğlu

6 yıl süren bu evlilik, çiftin farklı dünya görüşlerine sahip olması nedeniyle sona erdi.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi