O çifti gören şok geçiriyor: Bir zamanlar ilişkisi olan ünlüler!

Bazı ünlü çiftlerin bir zamanlar evli ya da sevgili olduğunu hatırlamak zor! Kimi büyük bir aşk yaşayarak nikah masasına oturdu, kimi ise uzun yıllar süren ilişkisini gözlerden uzak yaşadı. Ancak bazı birliktelikler öylesine kısa sürdü ya da sessiz sedasız bitti ki, çoğumuz bu ünlü isimlerin bir dönem hayat arkadaşı olduğunu bile unuttuk. İşte duyunca şaşıracağınız, geçmişte birlikte olan ünlü isimler!