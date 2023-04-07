RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen parmak ısırttı! Karı-koca sosyal medyayı salladı...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen parmak ısırttı! Karı-koca sosyal medyayı salladı...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile nikah masasına oturdu. Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan ikilinin bu evlilikten Karan ve Kerem adında iki evladı oldu. Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, bu kez romantik pozlarıyla gündeme geldi. Burak Özçivit, sosyal medya hesabında eşi Fahriye Evcen ile verdiği bir pozu yayınladı. Özçivit'in paylaşımı sosyal medyayı sallarken çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen'in son hali dikkat çekti. İşte Burak Özçivit'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
07.04.2023 19:17 - Son Güncelleme: 07.04.2023 19:17
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen parmak ısırttı! Karı-koca sosyal medyayı salladı...

Çarşamba akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile nikah masasına oturdu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen parmak ısırttı! Karı-koca sosyal medyayı salladı...

Ünlü oyuncu, 2019'da da Karan adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen parmak ısırttı! Karı-koca sosyal medyayı salladı...

Geçen Ocak ayında ise oğlu Kerem'e kavuşan Özçivit, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen parmak ısırttı! Karı-koca sosyal medyayı salladı...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, şimdi ise Instagram'da yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! 2 çocuk annesi Fahriye Evcen parmak ısırttı! Karı-koca sosyal medyayı salladı...

Burak Özçivit, sosyal medya hesabında eşi Fahriye Evcen ile verdiği bir pozu yayınladı.

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