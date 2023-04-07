33 yaşındaki Gülper Özdemir’den dans performansı! Salonun ortasında kendinden geçti! Sergilediği figürler çok konuşuldu
Gül Masalı dizisindeki Gonca karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülper Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, salsa yaptığı anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı aktif kullanan Özdemir'in hem dans performansı hem de fit hali dikkat çekti. İşte Gülper Özdemir'in o paylaşımı...
07.04.2023 20:47 - Son Güncelleme: 07.04.2023 20:54
Gül Masalı dizisinde sergilediği performansla hafızalara kazınan Gülper Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.