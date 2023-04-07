RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 33 yaşındaki Gülper Özdemir’den dans performansı! Salonun ortasında kendinden geçti! Sergilediği figürler çok konuşuldu

33 yaşındaki Gülper Özdemir’den dans performansı! Salonun ortasında kendinden geçti! Sergilediği figürler çok konuşuldu

Gül Masalı dizisindeki Gonca karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülper Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, salsa yaptığı anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı aktif kullanan Özdemir'in hem dans performansı hem de fit hali dikkat çekti. İşte Gülper Özdemir'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
07.04.2023 20:47 - Son Güncelleme: 07.04.2023 20:54
33 yaşındaki Gülper Özdemir’den dans performansı! Salonun ortasında kendinden geçti! Sergilediği figürler çok konuşuldu

Gül Masalı dizisinde sergilediği performansla hafızalara kazınan Gülper Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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33 yaşındaki Gülper Özdemir’den dans performansı! Salonun ortasında kendinden geçti! Sergilediği figürler çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, dans ettiği anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı.

33 yaşındaki Gülper Özdemir’den dans performansı! Salonun ortasında kendinden geçti! Sergilediği figürler çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

33 yaşındaki Gülper Özdemir’den dans performansı! Salonun ortasında kendinden geçti! Sergilediği figürler çok konuşuldu

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, Instagram'da hızla yayılarak binlerce yorum aldı.

33 yaşındaki Gülper Özdemir’den dans performansı! Salonun ortasında kendinden geçti! Sergilediği figürler çok konuşuldu

33 yaşındaki Özdemir'in hem dans performansı hem de fit hali dikkat çekti.

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