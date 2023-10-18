9,5 kiloyu veren Nebahat Çehre son haliyle görenleri hayran bıraktı! "Prensip olarak öpüşmem yatağa da girmem" sözleri olay olmuştu

Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs'i olarak hafızalara kazınan ve yıllar geçtikçe daha da güzelleşen Nebahat Çehre her daim kendisine hayran bırakan bir isim. Geçtiğimiz yaz plaj keyfi sırasında bikinili görüntü veren Nebahat Çehre, bir süredir formda kalmak için bir zayıflama programı uyguluyor. Uyguladığı programın meyvelerini toplamaya başlayan Çehre, tam tamına 9,5 kilo verdi. Çehre son görüntüsüyle bir kez daha hayran bıraktı.