Kuruluş Osman’ın Valide İsmihan Sultan’ı Deniz Barut’un 14 yıllık eski eşi bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer onu da yakından tanıyormuşuz...
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Valide İsmihan Sultan karakterini canlandıran Deniz Barut, yeni bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizide sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Barut'un hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Deniz Barut evli mi? Deniz Barut'un eski eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Barut'un ünlü isimle 14 yıl aynı yastığa baş koyduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Deniz Barut'un iki çocuğunun babası...
28.12.2022 20:59 - Son Güncelleme: 28.12.2022 20:59
Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Valide İsmihan Sultan karakterini canlandıran Deniz Barut, yeni bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, özellikle "Deniz Barut evli mi? Deniz Barut'un eski eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.