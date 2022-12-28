6 yılı devirmişler! 5 yıl sonra ekranlara dönen Tolga Karel’in gözünden sakındığı eşi bakın kim çıktı! Yaprak Dökümü'nün Oğuz'uydu...
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tolga Karel, uzun bir süre önce oyunculuğu bırakıp Amerika'da tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Sıfırıncı Gün dizisi ile 5 yıl aradan sonra ekranlara dönen Tolga Karel, hayranlarını sevindirirken sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Aile fotoğrafını yayınlayan Karel'in eşi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Tolga Karel'in gözünden sakındığı eşi...
28.12.2022 22:04 - Son Güncelleme: 28.12.2022 22:04
ABD'ye yerleşen ve tır şoförlüğü yapan Karel yeni dizisi ile ekranlara geri döndü. Sıfırıncı Gün dizisinde yer alan oyuncu, hayranlarını sevindirirken sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.