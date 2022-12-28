2000’li yıllara damga vurmuştu! 4 ay önce evlenen taze gelin Petek Dinçöz’ün ev haline bakın! 42’lik Petek ortalığı salladı...
Güzellik yarışmasında derece almasının ardından dizilerde rol almaya başlayan Petek Dinçöz, hem mankenlik hem oyunculuk hem de şarkıcılık alanındaki performanslarıyla yıllarca adından söz ettirdi. Kariyer kadar özel hayatıyla da konuşulan Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile 2014'te nikah masasına oturduktan sonra gözlerden uzak bir hayat sürdürmeye başladı. Çocuğunun babasıyla 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşanan şarkıcı, bir süre sonra Amerika'da yaşadı ve Nida Büyükbayrakdar ile evlendikten sonra hem yurda hem müziğe geri döndü. 4 ay önce Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturan Dinçöz, düğünden kareleriyle uzun süre gündem oldu. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Taze gelin Dinçöz, ev halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Petek Dinçöz'ün o paylaşımı...
28.12.2022 20:36 - Son Güncelleme: 28.12.2022 20:36
Gerçek adı Diğdem Ezgü olan Petek Dinçöz, Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda dereceye girmesinin ardından dizi teklifleri almaya başladı.
Boşandıktan bir süre sonra Amerika'da yaşayan ünlü şarkıcı, kısa bir süre sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile nişanlandı ve hem müziğe hem de yurda geri döndü.
4 ay önce Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturan Dinçöz, düğünden kareleriyle uzun süre gündem oldu. Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.