Kuruluş Osman'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan Azerbaycan'a destek mesajı: İki bedende bir can

... İki devlet bir milletiz. Bayraklarımızdaki ay yıldızlar hiç şüphesiz bizi birleştiren taraftır ve ay yıldız da özgürlük demektir. Şehadet demektir. İlahi kelamın arkasında durmak demektir. O'nlara yapılmış bir saldırının bana yapılmış gibi düşünülmesi gerektiğine kanaat getiriyorum. Bence dava sadece Azerbaycan ile de ilgili değildir. Mavi Vatan ile de alakalıdır. Bu bakımdan Türkiye'nin bu günlerde hakikaten çok doğru hareketler ederek, bütün dünyaya örnek olması gerekiyor.'