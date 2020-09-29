Kuruluş Osman'ın usta ismi Cüneyt Arkın'dan Azerbaycan'a destek mesajı: İki bedende bir can
Ermeni güçleri, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı, Azerbaycan ordusu da karşı saldırıya geçerek 30 yıldır işgal altında olan Karabağ'daki yedi köyü geri aldı. Sanat dünyasının ünlü isimleri ise Azerbaycan'ın haklılığına dikkati çeken isimler, uluslararası arenanın sessizliğini de rahatsız edici olarak tanımladılar.
Ermeni güçleri, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı, Azerbaycan ordusu da karşı saldırıya geçerek 30 yıldır işgal altında olan Karabağ'daki yedi köyü geri aldı. Sanat dünyasının ünlü isimleri ise sosyal medyada Azerbaycan'a destek mesajları yayınlayarak 'Kardeş ülkeye dokunan hesabını öder. İki devlet, bir milletiz. Azerbaycan'ın yanındayız' dedi
ORHAN GENCEBAY
'Azerbaycan öz halkımızdır. Aynı insanlarız biz... Dolayısıyla Azerbaycan bizim canımız, kardeşimiz, özümüzdür. Şu anda yapılan bu olaylar son derece çirkin... ... Burada kurallara uymayan Azerbaycan değil Ermenistan'dır. Böyle bir durum var şu anda. Hiç hoş değil. Azerbaycan burada haklıdır. Tabii biz de haklının yanındayız...
İSKENDER PALA
'Ermenistan'ın bütün söylediklerinde ve Karabağ konusunda daha önceki söylemleri ve yaptıkları tamamen dünyanın kamuoyundan saklanmaya çalışan şeylerdir...Karabağ Azerbaycan'ındır. Ermenistan'ın bir oldubittiye getirerek, can yakarak can alarak herhangi bir politik eylemin arkasında durmasını asla kabul edemeyiz. Kabul etmeyeceğiz de...
... İki devlet bir milletiz. Bayraklarımızdaki ay yıldızlar hiç şüphesiz bizi birleştiren taraftır ve ay yıldız da özgürlük demektir. Şehadet demektir. İlahi kelamın arkasında durmak demektir. O'nlara yapılmış bir saldırının bana yapılmış gibi düşünülmesi gerektiğine kanaat getiriyorum. Bence dava sadece Azerbaycan ile de ilgili değildir. Mavi Vatan ile de alakalıdır. Bu bakımdan Türkiye'nin bu günlerde hakikaten çok doğru hareketler ederek, bütün dünyaya örnek olması gerekiyor.'