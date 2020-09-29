Haberler Galeri Magazin Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen 'eridi'! Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen 'eridi'! Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

Tüm Türkiye'nin gıpta ettiği bir evlilikleri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, büyük aşklarını sosyal medyada göstermekten de geri durmuyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Fahriye Evcen, son olarak oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Instagram'da 11 milyon takipçisi olan Fahriye Evcen son paylaşımı ile kendine hayran bıraktı.

29.09.2020 09:18 - Son Güncelleme: 29.09.2020 09:18
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen 'eridi'! Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile evli olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, sosyal medya hesabından eşi ve oğlu Karan ile trambolinin üzerinde zıplarken çekilen videosunu yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen 'eridi'! Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit, paylaşımına "Bizim evin halleri" notunu düştü. Aynı video Fahriye Evcen tarafından da paylaşıldı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen 'eridi'! Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

"BİZİM EVİN HALLERİ"

Burak Özçivit o görüntüleri "Bizim evin halleri" notuyla sosyal medya hesabına ekledi.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen 'eridi'! Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen de aynı videoyu kendi sayfasında yayınlayarak, altına "Mutluluk" notunu düştü.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen 'eridi'! Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN O ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIMLARI...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Engin Akyürek'i daha önce hiç böyle görmediniz! Engin Akyürek ve Pınar Altuğ'un bu görüntüsü olay...
Engin Akyürek'i daha önce hiç böyle görmediniz! Engin Akyürek ve Pınar Altuğ'un bu görüntüsü olay...