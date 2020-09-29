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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen 'eridi'! Fahriye Evcen sosyal medyayı salladı

Tüm Türkiye'nin gıpta ettiği bir evlilikleri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, büyük aşklarını sosyal medyada göstermekten de geri durmuyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Fahriye Evcen, son olarak oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit ile yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Instagram'da 11 milyon takipçisi olan Fahriye Evcen son paylaşımı ile kendine hayran bıraktı.

29.09.2020 09:18 - Son Güncelleme: 29.09.2020 09:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





