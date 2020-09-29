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57 yaşındaki Seda Sayan yine olay yarattı! Fransız askı yaptırdı, sosyal medyada anbean paylaştı
57 yaşındaki Seda Sayan yine olay yarattı! Fransız askı yaptırdı, sosyal medyada anbean paylaştı
Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan, Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçiren ve yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan, yine yaptığı yapacağını yaptı. Daha önce Instagram'da canlı yayında yüzünü gerdirdiği anları paylaşan Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Seda Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.
29.09.2020 11:48
- Son Güncelleme: 29.09.2020 11:48
Şarkıcı Seda Sayan, 'Fransız askısı' adlı yöntemle bir kez daha yüzünü gerdirdi. 57 yaşındaki Sayan, estetik operasyonu sonrasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Seda Sayan, yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Yaptırdığı operasyonları gizlemeyen Sayan, operasyon sonrası kendini videoya çekti.
Yüzüne yaptırdığı estetiği gösteren Seda Sayan, o anları ise sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.
Güzelliğini korumak için elinden geleni yapan Sayan'ın yüzüne uyguladığı işlem ise 'Fransız askısı' olarak biliniyor.
FRANSIZ ASKISI NEDİR?
Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.