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57 yaşındaki Seda Sayan yine olay yarattı! Fransız askı yaptırdı, sosyal medyada anbean paylaştı

Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan, Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçiren ve yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan, yine yaptığı yapacağını yaptı. Daha önce Instagram'da canlı yayında yüzünü gerdirdiği anları paylaşan Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Seda Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.

29.09.2020 11:48 - Son Güncelleme: 29.09.2020 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





