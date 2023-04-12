RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin 13 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Aile'nin Hülya'sı Nur Sürer’in eski eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam’ın efsane ismiyle evliymiş...

13 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Aile'nin Hülya'sı Nur Sürer’in eski eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam’ın efsane ismiyle evliymiş...

Aile'nin Hülya'sı Nur Sürer'in eski eşi bakın kim! Aile dizisinde Hülya karakterini canlandıran 68 yaşındaki oyuncu Nur Sürer'in hayatı merak konusu oldu. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenli olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Sürer'in 13 yıl Yeşilçam'ın ünlü ismiyle evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Nur Sürer'in eski eşi hangi Yeşilçam efsanesi çıktı...

takvim.com.tr
12.04.2023 21:55 - Son Güncelleme: 12.04.2023 21:55
13 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Aile’nin Hülya’sı Nur Sürer’in eski eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam’ın efsane ismiyle evliymiş...

Feride karakterini canlandırdığı Camdaki Kız dizisinin ardından Aile'de rol alan Nur Sürer'in hayatı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
13 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Aile’nin Hülya’sı Nur Sürer’in eski eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam’ın efsane ismiyle evliymiş...

NUR SÜRER KİMDİR?
1954 yılında Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenlidir. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesinde tamamladı.

13 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Aile’nin Hülya’sı Nur Sürer’in eski eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam’ın efsane ismiyle evliymiş...

Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinema hayatına adım atan sanatçı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne değin kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı.

13 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Aile’nin Hülya’sı Nur Sürer’in eski eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam’ın efsane ismiyle evliymiş...

İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film olan oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da merak edildi.

13 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Aile’nin Hülya’sı Nur Sürer’in eski eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam’ın efsane ismiyle evliymiş...

İnternet kullanıcıları, "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Sürer'in 13 yıl Yeşilçam'ın ünlü ismiyle evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.

SON DAKİKA