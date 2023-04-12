13 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Aile'nin Hülya'sı Nur Sürer’in eski eşi bakın kim! Meğer Yeşilçam’ın efsane ismiyle evliymiş...
Aile'nin Hülya'sı Nur Sürer'in eski eşi bakın kim! Aile dizisinde Hülya karakterini canlandıran 68 yaşındaki oyuncu Nur Sürer'in hayatı merak konusu oldu. Anne tarafından Arnavut, baba tarafından Dağıstan kökenli olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Nur Sürer'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Sürer'in 13 yıl Yeşilçam'ın ünlü ismiyle evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Nur Sürer'in eski eşi hangi Yeşilçam efsanesi çıktı...
12.04.2023 21:55 - Son Güncelleme: 12.04.2023 21:55
Feride karakterini canlandırdığı Camdaki Kız dizisinin ardından Aile'de rol alan Nur Sürer'in hayatı merak konusu oldu.