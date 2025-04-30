Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Ekran yolculuğuna hız kesmeden devam eden Kuruluş Osman, seyircisine büyük bir sürpriz yaparak unutulmaz karakter Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un kadroya katıldığını duyurdu.
Bu güçlü geri dönüş Kuruluş Osman hayranları arasında büyük bir heyecan yaratırken ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Cengiz Coşkun Kimdir?
29 Nisan 1982'de dünyaya gelen Cengiz Coşkun, oyunculuğun yanı sıra Spor Akademisi mezunu ve profesyonel basketbolcudur.
2002'de Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon hayatına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile başladı.
2014 yılında başlanan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterini canlandırdı. Çekmeceler adlı filminde oynadı.
Bakın Aslen Nereli
İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
CENGİZ COŞKUN
İstanbul'da doğan Cengiz Coşkun, aslen Bulgaristan göçmeni.