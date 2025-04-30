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Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Çarşamba akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Kuruluş Osman'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi, seyircisine büyük bir sürpriz yaparak unutulmaz karakter Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un kadroya katıldığını duyurdu. Bunun üzerine 43 yaşındaki Cengiz Coşkun'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Cengiz Coşkun kimdir?" sorusunun yanıtını aratırken ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Cengiz Coşkun'un memleketi...

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 11:14 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 11:14
Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Ekran yolculuğuna hız kesmeden devam eden Kuruluş Osman, seyircisine büyük bir sürpriz yaparak unutulmaz karakter Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un kadroya katıldığını duyurdu.

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Bu güçlü geri dönüş Kuruluş Osman hayranları arasında büyük bir heyecan yaratırken ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Cengiz Coşkun Kimdir?

29 Nisan 1982'de dünyaya gelen Cengiz Coşkun, oyunculuğun yanı sıra Spor Akademisi mezunu ve profesyonel basketbolcudur.

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

2002'de Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon hayatına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile başladı.

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

2012 yılında gösterime giren Fetih 1453 ve ardından Dağ filminde, 2013 yılında ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında yer aldı.

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

2014 yılında başlanan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterini canlandırdı. Çekmeceler adlı filminde oynadı.

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Bakın Aslen Nereli

İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

İşte Cengiz Coşkun başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

CENGİZ COŞKUN

İstanbul'da doğan Cengiz Coşkun, aslen Bulgaristan göçmeni.

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Alma Terziç

Zenica, Bosna Hersek

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Devrim Saltoğlu

Trabzon

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Faruk Aran

İzmir

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Begüm Çağla Taşkın

Bursa

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Burak Özçivit

Gaziantep

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Özge Törer

İzmir

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Emre Bey

İstanbul

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Sinan Tuzcu

Gaziantep

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Belgin Şimşek

İstanbul

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Tayanç Ayaydın

İstanbul

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Yıldız Çağrı Atiksoy

İzmir

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Çağrı Şensoy

İstanbul

Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Cengiz Coşkun hakkında şaşırtan gerçek! Bakın aslen nereli çıktı

Buçe Buse Kahraman

İzmir