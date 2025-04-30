70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü hem şarkıları hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

"Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden" ve "Öğrettin Bana" gibi parçalarla hafızalara kazınan şarkıcı, bu kez verdiği kilolarla gündeme geldi.

Mide küçültme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen Güllü, beslenme şeklini tamamen değiştirerek toplamda 70 kilo verdi.

Adeta bir deri bir kemik kalan Güllü'nün son hali de dikkat çekti. Bazı takipçileri ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlanırken "Genç kızlara taş çıkartıyor" yorumunda bulundu.