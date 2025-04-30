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70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

"Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden" ve "Öğrettin Bana" gibi parçalarla hafızalara kazınan şarkıcı Güllü, mide ameliyatının ardından beslenme şeklini de tamamen değiştirerek toplamda 70 kilo verdi. Adeta bir deri bir kemik kalan Güllü'nün son hali dikkat çekti. Bazı takipçileri ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlanırken "Genç kızlara taş çıkartıyor" yorumunda bulundu. İşte Güllü'nün son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 12:09 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 12:09
70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü hem şarkıları hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

"Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden" ve "Öğrettin Bana" gibi parçalarla hafızalara kazınan şarkıcı, bu kez verdiği kilolarla gündeme geldi.

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Mide küçültme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen Güllü, beslenme şeklini tamamen değiştirerek toplamda 70 kilo verdi.

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Adeta bir deri bir kemik kalan Güllü'nün son hali de dikkat çekti. Bazı takipçileri ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlanırken "Genç kızlara taş çıkartıyor" yorumunda bulundu.

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

İşte Güllü başta olmak üzere fazla kilolarından kurtulan ünlülerin değişimleri...

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Şeyla Halis

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Şeyla Halis

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Yeşim Ceren Bozoğlu

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Yeşim Ceren Bozoğlu

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Büşra Pekin

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Büşra Pekin

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

GÜLLÜ

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

GÜLLÜ

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

GÜLLÜ

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

GÜLLÜ

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Pelin Öztekin

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Pelin Öztekin

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Gülşah Saraçoğlu

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Gülşah Saraçoğlu

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Buse Terim

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Buse Terim

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Danla Bilic

70 kilo vererek bambaşka birine dönüşen Güllü’nün son hali olay! Fantezi müziğin sevilen ismi bakın şimdi ne halde

Danla Bilic