RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı! Meğer Alma Terziç'in eşi...

atv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen, çarşamba akşamlarının bir numaralı dizisi Kuruluş Osman, liderliği kimseye bırakmayacak gibi. Bunda oyuncu kadrosunun da payı büyük. Başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Bosna-Hersekli oyuncu Alma Terziç oldu. 32 yaşında güzel oyuncu bu popülariteye rağmen o kadar mütevazı bir hayat sürüyor ki evlendiği kendi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyulmuştu. Alma Terziç'in eşi bizlere o kadar uzak bir isim değil. Yönetmen Murat Saraçoğlu ile evlendiğinden bu yani herkes eşini merak ediyor. İşte başta Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç olmak üzere ünlülerin eşler sevgilileri.

06.05.2020 06:36 - Son Güncelleme:
Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı! Meğer Alma Terziç'in eşi...

ATV ekranlarının çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç'ten müjdeli haber geldi. Yaklaşık bir yıldır yönetmen Murat Saraçoğlu ile aşk yaşayan Alma Terziç, 30 Ocak'ta nikah masasına oturmuştu. Peki Alma Terziç'in eşi kim? İşte başta Kuruluş Osman'ın Sofia'sı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı! Meğer Alma Terziç'in eşi...

ÜNLÜLERİN EŞLERİ

EDİP TEPELİ VE EŞİ AYŞECAN TATARİ

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı! Meğer Alma Terziç'in eşi...

Edip Tepeli ve Ayşecan Tatari 2017 yılında hayatlarını birleştirdi.

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı! Meğer Alma Terziç'in eşi...
Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı! Meğer Alma Terziç'in eşi...
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